Посещаемость торговых центров в Пермском крае увеличилась на 4% Но не достигла докризисных показателей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За первое полугодие 2023 года посещаемость торговых центров в Пермском крае выросла на 4% по сравнению с АППГ. При этом докризисного показателя Mall Index, отражающего количество посетителей на 1 тыс. кв. м, в Прикамье достичь не удаётся: по сравнению с первым полугодием 2019 года посещаемость торговых центров снизилась на 24%. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные компании Focus Technologies.

2019 год стал последним периодом с классической активностью аудитории торговых центров, после этого показатели резко упали. Сначала экономика России испытала последствия пандемии коронавируса, а затем санкций, наложенных после начала спецоперации, и ухода крупных международных брендов.

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