Максим Артамонов В Перми произошёл крупный пожар у Красавинского моста Горел строительный и бытовой мусор в гаражах Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми сегодня днём загорелся строительный и бытовой мусор в бесхозном гараже по ул. Буксирная неподалёку от Красавинского моста. Фотографии и видео пожара пользователи опубликовали в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 14:43 минуты.

К месту происшествия сразу же отправились 19 огнеборцев и четыре спецмашины. По прибытии они установили, что горит строительный и бытовой мусор.

Пожар был локализован в 15:16, а потушен в 15:32. Его предварительная площадь составила 80 кв м.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

На пожаре никто не погиб и не пострадал.

В ведомстве отметили, что пермские огнеборцы не допустили увеличения площади пожара на рядом стоящие гаражи. Поскольку огонь очень быстро распространялся по крыше, то даже минута промедления могла привести к тому, что загорелась вся цепочка других строений.

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