Максим Артамонов
В Перми произошёл крупный пожар у Красавинского моста
Горел строительный и бытовой мусор в гаражах
В Перми сегодня днём загорелся строительный и бытовой мусор в бесхозном гараже по ул. Буксирная неподалёку от Красавинского моста. Фотографии и видео пожара пользователи опубликовали в соцсетях.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 14:43 минуты.
К месту происшествия сразу же отправились 19 огнеборцев и четыре спецмашины. По прибытии они установили, что горит строительный и бытовой мусор.
Пожар был локализован в 15:16, а потушен в 15:32. Его предварительная площадь составила 80 кв м.
На пожаре никто не погиб и не пострадал.
В ведомстве отметили, что пермские огнеборцы не допустили увеличения площади пожара на рядом стоящие гаражи. Поскольку огонь очень быстро распространялся по крыше, то даже минута промедления могла привести к тому, что загорелась вся цепочка других строений.
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