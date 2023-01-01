Максим Артамонов В Перми будут судить мужчину, который убил своего знакомого из-за ревности Следователи задержали его на следующий день после убийства Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Архив ИД «Компаньон»

СУ СКР по Пермскому краю предъявил обвинение пермяку 1983 года рождения. Ему обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установили в ведомстве, вечером 21 июля в заброшенном доме по шоссе Космонавтов обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых мужчины и женщины. Будучи пьяным, на почве ревности он нанес один удар ножом в область сердца своему знакомому. От полученного ранения мужчина скончался на месте, а обвиняемый скрылся.

В ночь на 22 июля злоумышленника задержали. Следком будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы; допрошены свидетель и обвиняемый, который признал свою вину.

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