Максим Артамонов
В Перми будут судить мужчину, который убил своего знакомого из-за ревности
Следователи задержали его на следующий день после убийства
СУ СКР по Пермскому краю предъявил обвинение пермяку 1983 года рождения. Ему обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.
Как установили в ведомстве, вечером 21 июля в заброшенном доме по шоссе Космонавтов обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых мужчины и женщины. Будучи пьяным, на почве ревности он нанес один удар ножом в область сердца своему знакомому. От полученного ранения мужчина скончался на месте, а обвиняемый скрылся.
В ночь на 22 июля злоумышленника задержали. Следком будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы; допрошены свидетель и обвиняемый, который признал свою вину.
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