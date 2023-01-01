Максим Артамонов В Октябрьском похоронили участника спецоперации Рифата Мухамадиева Он был ветераном боевых действий в Чечне Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Октябрьского городского округа

В деревне Верх-Шуртан Октябрьского округа похоронили участника российской спецоперации, старшего разведчика отделения артиллерийской разведки взвода управления Рифата Мухамадиева. Об этом сообщает администрация Октябрьского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

По данным властей, 27 сентября 2022 года военнослужащего мобилизовали для участия в спецоперации, и до апреля 2023 года он участвовал в боевых действиях в Запорожье. А 14 июля, после болезни, Рифат умер в клинике им. Бурденко в Москве. От какой болезни — не уточняется.

Рифат Мухамадиев дважды участвовал в боевых действиях в Чечне.

Фото: Алина Жакупова

Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Изначально весть о гибели военнослужащего поступила от его родственников 20 июля ВКонтакте. Они сообщили, что его похоронят 22 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.