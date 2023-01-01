Максим Артамонов В Кунгуре пожарные спасли мужчину из горящего здания Его передали медикам Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 23 июля в Кунгуре произошёл пожар в нежилом кирпичном доме — горела одна из квартир на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре в нежилом кирпичном доме на ул. Свердлова поступило 23 июля в 00:28.

На место происшествия выехали 10 спасателей и две спецмашины. По прибытии к месту пожарные установили, что горит одна из квартир на первом этаже. Из неё пожарные вывели на улицу мужчину. Его передали бригаде скорой помощи.

Пожар был локализован в 00:35, а горение ликвидировано в 00:37. Площадь пожара составила 30 кв. м.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Сейчас сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, они выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают причины.

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