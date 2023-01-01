Андрей Стрельцов
«Звзеда-2005» вышла в следующий этап розыгрыша кубка страны
Пермские футболистки одержали выездную победу со счётом 8:1
Женский футбольный клуб «Звезда-2005» в рамках 1/8 финала Winline Кубка России провёл встречу на выезде против команды Спортивной Школы Олимпийского Резерва Вахитовского района.
Уже на 10-й минуте гости открыли счёт. Валентина Жукова забила свой дебютный мяч в составе «Звезды-2005». До перерыва пермская команда забили ещё трижды. Отличились Наталья Осипова и два раза София Шишкина.
После перерыва голевая феерия продолжилась. Авторами голов стали Елизавета Сергейчик, дубль оформила Олеся Курочкина, а также ещё один мяч в свои ворота отправила игрок СШОР Вахитовского района.
В итоге победа «Звезды-2005» со счётом 8:1 и выход в 1/ 4 финала Кубка.
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