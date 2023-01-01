Андрей Стрельцов «Звзеда-2005» вышла в следующий этап розыгрыша кубка страны Пермские футболистки одержали выездную победу со счётом 8:1 Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда-2005»

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» в рамках 1/8 финала Winline Кубка России провёл встречу​ на выезде против команды Спортивной Школы Олимпийского Резерва Вахитовского района.

Уже на 10-й минуте гости открыли счёт. Валентина Жукова забила свой дебютный мяч в составе «Звезды-2005». ​ До перерыва пермская команда забили ещё трижды. Отличились Наталья Осипова ​ и​ два раза София Шишкина.

После перерыва голевая феерия продолжилась. Авторами голов стали Елизавета Сергейчик, дубль оформила Олеся Курочкина, а также ещё один мяч в свои ворота отправила игрок СШОР Вахитовского района.

В итоге победа «Звезды-2005» со счётом 8:1 и выход в 1/ 4 финала Кубка.

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