В Пермском крае обнаружены тела двух мужчин, пропавших без вести Они утонули Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в минтербезе Прикамья, за 21 июля спасатели достали из водоёмов региона тела двух мужчин, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Так, в пятницу около 20.37 в реке Кемаль в районе д. Слободка Ильинского городского округа было обнаружено тело мужчины, который пропал без вести 15 июля. А спустя полтора часа в Каме у д. Крюково Еловского муниципального округа нашли тело мужчины, пропавшего 20 июля. Утонувших передали сотрудникам полиции.

В министерстве призвали жителей края во избежание трагических случаев строго соблюдать правила безопасного поведения на воде и в местах массового отдыха у водоёмов.

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