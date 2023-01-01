Сотрудников и студентов ПНИПУ, допущенных к гостайне, обязали согласовывать выезд за рубеж с ректором Поделиться Твитнуть

И.о. ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов подписал документ, регламентирующий порядок выезда за границу сотрудников и обучающихся, у которых есть допуск к государственной тайне. Информация размещена на сайте вуза.

Таким студентам и преподавателям предписано письменно согласовывать с ректором выезд за рубеж. Если согласование будет получено, выезжающие обязаны пройти инструктаж, где им объяснят, о чем им можно беседовать с иностранцами, а о чём нет.

После возвращения из заграничной поездки допущенные к гостайне обязаны будут доложить, предлагалась ли им матпомощь, поступало ли предложение остаться за границей, были ли другие провокации. Справку необходимо предоставить в 10-дневный срок.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.