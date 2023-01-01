В Перми восстановили силуэт бюста Юрия Гагарина, демонтированного в Киеве Поделиться Твитнуть

ОАО «Протон-ПМ»

Ученики Техно-школы им. Виктора Савиных в Новых Лядах изобразили на стене учебного заведения силуэт бюста Юрия Гагарина, который в июне этого года был демонтирован в Киеве. Эскиз граффити разработал специалист детского центра творчества «Шанс» при поддержке АО «Протон-ПМ», сообщили в пресс-службе предприятия.

Мероприятие состоялось в рамках акции департамента образования администрации Перми «История должна жить». К ней уже присоединились многие детские сады, школы и учреждения дополнительного образования города. Дети при помощи взрослых изображают уничтоженные монументы. Так они сохраняют память о подвигах прошлых поколений, говорят авторы идеи.

Напомним, демонтированный бюст советского космонавта Юрию Гагарина находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района украинской столицы. Он был изготовлен из гранита и установлен в конце 1960-х годов. Гагарин посещал Киев 23 апреля 1966 года.

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