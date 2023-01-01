Ведущим Летнего кубка чемпионов КВН в Перми станет Валдис Пельш Билеты на мероприятие уже поступили в продажу Поделиться Твитнуть

Валдис Пельш / фото: ctnews.ru

Валдис Пельш станет ведущим Летнего кубка чемпионов КВН в Перми: 19 августа Кубок соберёт на сцене УДС «Молот» победителей Высшей лиги последних лет. За главный приз будут бороться чемпионы 2022 года команды «Доктор Хаусс» и «Имени меня», а также лидер сезона-2021 сборная Пермского края. Об этом сообщает telegram-канал «Пермь-300».

Трансляцию Кубка покажут по Первому каналу. Билеты уже в продаже.

Летний кубок КВН состоится вместе с Форумом креативных индустрий. Ещё одно флагманское событие 300-летия Перми пройдёт 18-19 августа на площадке Digital Port. Его спикерами станут лидеры российской экономики знаний, а участниками и зрителями — представители творческих профессий со всей страны. Основными темами станут развитие регионов благодаря креативным индустриям, КВН как социальный лифт и профессиональное развитие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.