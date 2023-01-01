«Уралхим» провел эксперимент для развития сельского хозяйства Пермского края Поделиться Твитнуть

«Уралхим» и «Уралкалий» выступили генеральными партнерами «Прикамского Агрофеста — 2023». Межрегиональная специализированная выставка-форум сельскохозяйственной отрасли прошла 20-21 июля на опытном поле Пермского НИИ сельского хозяйства в с. Лобаново.

Участники «Агрофеста» убедились в преимуществах комплексного использования удобрений «Уралхима» на полях Пермского края по сравнению со стандартными практиками местных аграриев. Агрономическая служба Компании в начале мая текущего года заложила эксперимент на пяти делянках Пермского НИИ сельского хозяйства. Все участники «Агрофеста» могли оценить промежуточные результаты проводимого эксперимента.

Опыт состоит в сравнении различных систем минерального питания ярового ячменя. Полная оценка результативности будет проведена после сбора урожая. Однако уже сегодня предварительные данные по развитию растений на различных системах выращивания позволяют говорить о гораздо большей эффективности комплексного подхода к питанию сельскохозяйственных культур по сравнению с традиционными подходами аграриев Пермского края.

Венедикт Волков, руководитель направления агрономического сопровождения АО «ОХК «Уралхим»:

— «Уралхим» как производитель и эксперт в агрономии готов делиться знаниями, помогать увеличивать урожайность и качество выращиваемых культур. Агролаборатория компании также оказывает помощь в проведении агрохимических анализов почв, растений и других биологических объектов. Этот богатый опыт и высокое качество сервиса нужно использовать и в Пермском крае, в нашем «домашнем» регионе.

Обо всех возможностях применения линейки удобрений «Уралхима» было рассказано на стенде. Особое внимание уделялось новинкам. Это МультиСтарт 15:15:15:11 + Био, новые марки SOLAR NPK micro «стим» и «амино» с аминокислотами и стимуляторами роста, Монокалийфосфат, жидкие комплексные удобрения различных формуляций, а также жидкие формы бора, цинка, марганца МикроСолар. В условных «новинках» немного забытое, но очень эффективное удобрение — безводный аммиак. «Уралхим» предлагает не только сам продукт, но и услуги по его внесению.

Кроме интенсивной деловой программы и экскурсий на делянки «Уралхима», участники форума 21 июля смогли принять участие в различных спортивных мероприятиях. Самым масштабным из них стал Всероссийский марафон «Земля спорта». Разминку для участников забега провели тренеры бегового сообщества «Уралхим Run Factory».

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