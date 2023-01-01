Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Что и где можно посмотреть 21 – 28 июля
На Пермь надвигается очередной шквал фестивалей на любой вкус и возраст: этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» и фестиваль нового театра «Пермское море», фестиваль «Танцуй. Открывай» и «Арт-пикник у Камского моря», фестиваль экстремальных видов спорта и фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день»; концерт джазовых мастеров из Москвы, необычная экскурсия по выставке «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор» и праздничное открытие лавки странных предметов.
В
Чердынском районе в этот уикенд пройдёт XII этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (6+). Участниками станут клубы исторической
реконструкции из Перми и других городов России. В «Историческом лагере» пройдут
уроки мастеров: кузнечное дело, основы каллиграфии, текстильная набойка, основы
кольчужного плетения, игра на средневековых музыкальных инструментах, уроки
исторического боя, примерка доспехов и основы литья. Гостей фестивальной
площадки «Потешная палата» ждёт насыщенная театральная программа: спектакли
исторического театра «ЧудЫ», театра «Туки-Луки» и детской студии «Озарение».
Участниками «Зова Пармы» станут мастера традиционных ремёсел из Пермского края
и других регионов России. Для детей пройдут качания и катания по-старинке,
представления «Сказки из сундука», народные игры и забавы. В программе также
мастер-классы по плетению венков и мастерская хороводоводоведения. Среди
музыкальных участников фестиваля – фолк-рок-группа Mythistory, петербургский
музыкальный ансамбль «Эмпати», исполнитель на армянском дудуке Аргишти и
другие.
Серёгово
Чердынского района, с 21
по 23 июля
В
Перми продолжается фестиваль
нового театра «Пермское море» (0+).
На этой неделе зрителей ждут премьерные спектакли и события в Фестивальном
клубе.
21
июля в 20:00 в ТРК «Планета» – перформанс «Я танцую, пока ты смотришь на меня»
(12+). 23 и 24 июля в частной филармонии «Триумф» пройдёт премьерная серия
показов спектакля «Проливной дождь» (12+). С 26 по 28 июля на городской
эспланаде можно увидеть спектакль «С тобой в дороге» (0+). 25 июля в 19:00 в
цветочном магазине Mono пройдёт спектакль «Я, кажется, умею читать в твоих
красивых глазах» (12+), а 27 и 28 июля в 19:00 в Парке Горького – премьера
спектакля «Слегка касаться земли» (12+).
В
рамках Фестивального клуба 21 июля с 16:00 до 22:00 зрителей ждёт Лаборатория
современного зрителя, а 22 июля в 21:00 в ТРК «Планета» пройдёт концерт группы
ZOLOTO.
До 30
июля
В рамках
флагманского фестиваля юбилея Перми «Город встреч» (0+) продолжается совместный
проект звёздных российских и пермских хореографов, артистов и любителей всех
возможных танцевальных направлений «Танцуй.
Открывай». 22 июля в 15:00 на
городской эспланаде стартуют мастер-классы по социальным танцам и флешмобы от
Dance Life, а в 20:00 начнётся выступление Александра Иванова и группы «Рондо».
До 30
июля
Летний
пермский джазовый open-air «Лето Jazz» представит всё разнообразие
современной импровизационной музыки. Выступления начнутся на набережной, на открытой площадке амфитеатра (0+).
В 19:00 программу откроет пермский бигбэнд под управлением заслуженного артиста
РФ Евгения Манцирина, затем выступят одна из самых востребованных российских
певиц, финалистка шоу «Голос» и звезда нового телевизионного проекта «Две
звезды. Отцы и дети» Мариам Мерабова и группа из Санкт-Путербурга «Меджикул».
Продолжением
фестиваля станет ночной джазовый концерт (16+), который стартует в 22:00 в
концерт-холле «Атмосфера». Откроют вечер известный джазовый пианист, композитор
и продюсер, педагог, народный артист РФ Даниил Крамер и его гости – Мариам
Мерабова и американский саксофонист, мастер импровизации Армир Ли.
Во
второй части вечера на сцену выйдет молодая популярная певица Саша Алмазова
вместе с группой Non Cadenza. Музыканты представят новый альбом в стиле соул.
Амфитеатр на набережной, 22 июля, 19:00;
«Атмолсфера», 22 июля, 22:00
Среди
летних сельских фестивалей – «Арт-пикник
у Камского моря» (0+), посвящённый
творчеству, музыке и спорту. Гости арт-пикника могут принять участие в пленэре
молодых художников, строить города из песка, создавать арт-объекты из природных
материалов, слушать выступления музыкантов, присоединиться к гонкам на лодках
«Ермаковы струги», соревнованиям по рыбной ловле, посетить творческие и
развлекательные площадки, а также кулинарное шоу «Уха по-царски».
Насадка,
Кунгурский муниципальный округ, 22 июля с 06:00 до 16:00
XIV
Межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день» (0+) – реконструкция традиционного народного праздника.
В этот день традиционно проходил благодарственный молебен, последний прокос травы,
гостевания по домам с гармошкой, сытные угощения и кадриль прямо на деревенских
улицах. Гости фестиваля смогут поучаствовать в возрождении традиционного танца
и поиграть в шумовом оркестре из подручных средств.
Деревня
Бачманово Косинского
района, 26 июля с 08:00
Стартует
VI Ежегодный фестиваль
экстремальных видов спорта BERINGAQUAFEST (0+). Помимо праздника на воде гостей ждёт историческая программа: участники
фестиваля представят костюмы, созданные своими руками, воплощающие образы
XVIII–XIX веков. Этот показ отсылает к некогда купеческому статусу Осы, а также
к историческому событию – визиту Витуса Беринга в Осу во время Великой Северной
экспедиции.
Оса, с
28 июля
В
«Хохловке» пройдёт орнитологическая экскурсия со специалистом Управления по экологии
и природопользованию Перми Денисом Исаковым «Маленькие серые птички» (0+). «Маленькие серые птички» – этот термин используют бёрдвотчеры
(наблюдатели за птицами) для группы небольших птичек серо-коричневой окраски,
которых трудно идентифицировать и различить; но Денис Исаков научит
различать чечевицу, камышовку и пеночку.
Архитектурно-этнографический
музей «Хохловка», 22 июля в 10:00
На
пермской набережной продолжает работать летнее пространство Tele2 (0+). В программе – показы мультфильмов и фильмов, онлайн-спектакли и
видеолекции. 21 июля в 19:00 –
онлайн-спектакль Театра-Театра «Поминальная молитва» (16+), 22 июля в 13:10 –
документальный фильм о Перми «Зелёные острова» (12+), а 23 июля в 16:00 –
онлайн-спектакь Театра-Театра для детей «Летучий корабль» (6+). На этой неделе
можно будет увидеть лучшие конкурсные работы фестиваля импакт-кино «Лампа» –
фильмы со значимым и глубоким посылом, вдохновляющие зрителей на позитивные
перемены. Подробное расписание событий на сайте https://perm300.tele2.ru/#advantages
Набережная
реки Кама, до 30 июля
Мастера
джаза из Москвы – певица Софи Окран и Трио Николая Кольцова выступят с
программой Soul Motion (6+). Прозвучат кавер-версии хитов мирового
джаза, фанка и соула, включая произведения Виктора Янга, Жозефа Косма, Билли
Стрэйхорна, Роберта Гласпера; песни из репертуара Рэя Чарльза, Пегги Ли, Натали
Коул, Джилл Скотт, Рене Олстед, Чаки Хан, а также оригинальные композиции с
авторского альбома «Море любви».
Органный
концертный зал, 25 июля в 19:00
«Снова
Новое» отмечает 10-летие мастерской открытием
лавки странных предметов (0+). Все
эти годы мастерская давала вторую жизнь старинным предметам интерьера,
сохраняла семейные истории их владельцев или, найдя приметы личных историй
незнакомцев из прошлого, словно открывала капсулу времени. Совместно с пермским
дизайнером и художником Петей Стабровским «Снова Новое» предлагают ещё один
способ взаимодействия с предметным миром – художественный акт смотрения и
«пересборки реальности». В программе праздника: экскурсия-дискуссия по
пространству выставки, аукцион, мастер-класс по апсайклинг-технологиям и
переосмыслению старых предметов, фуд-зона и многое другое.
Ул. Дружбы, 34к, 22 июля с 14:00 до 22:00
Музей
PERMM проводит завершающую арт-резиденцию проекта «Придумай Пермь» –«Лаборатория
театра» (12 +, от 14 лет) под
кураторством театральной художницы Анны Смирновой.
Вместе
с пермским сообществом «Лаборатория исследования движения» участники придумают,
как в Перми будущего будет выглядеть новая театральная cцена – «Дом искусств» и
создадут художественные объекты в виде красочных колонн из самых необычных
материалов.
Презентация
результатов работы резиденции пройдёт в виде красочного шествия.
Музей современного искусства PERMM, 25 июля в
20:00
Этот
же музей приглашает на «Аргументариум»
по выставке «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор» (18+). Философ Наталья Вотинцева проведёт зрителей
по трём этажам экспозиции, объединившей работы 16 уральских художников.
Используя методы свободной интерпретации, участники игры узнают, какие
уральские персонажи обитают в «Горе-яме» художественного объединения ГУЙ,
образы каких доисторических событий скрываются в сайнс-арт проекте об Уральском
океане Натальи Подуновой, что символизирует «Уральская змеица» Алисы Горшениной
и другие работы. Участники также освоят приёмы и методы аргументации,
порассуждают об образах и понятиях художественного языка представленных
авторов, попробуют понять задумку художников и опишут её с точки зрения
философии.
Музей
современного искусства PERMM, 27 июля в 19:00
Летний
читальный зал «Горьковки» (16+)
представляет тему новой недели – «История пермского книгоиздания». Об этом
будет видеоролик и литературная выставка. Центральным звеном экспозиции станут
известная работа Нины Авериной «История пермской книги», изданная «Пермским
книжным издательством» в 1989 году, и копия книги 1792 года Михайлы Гамалея с
титулом «О сибирской язве и о ея народном лечении, с прибавлением о скотском
падеже и о осторожностях, бываемых во время падежа».
Летний
читальный зал Пермской краевой библиотеки им. Горького, с 24 по 27 июля
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