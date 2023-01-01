Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Что и где можно посмотреть 21 – 28 июля Поделиться Твитнуть

На Пермь надвигается очередной шквал фестивалей на любой вкус и возраст: этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» и фестиваль нового театра «Пермское море», фестиваль «Танцуй. Открывай» и «Арт-пикник у Камского моря», фестиваль экстремальных видов спорта и фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день»; концерт джазовых мастеров из Москвы, необычная экскурсия по выставке «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор» и праздничное открытие лавки странных предметов.

В Чердынском районе в этот уикенд пройдёт XII этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (6+). Участниками станут клубы исторической реконструкции из Перми и других городов России. В «Историческом лагере» пройдут уроки мастеров: кузнечное дело, основы каллиграфии, текстильная набойка, основы кольчужного плетения, игра на средневековых музыкальных инструментах, уроки исторического боя, примерка доспехов и основы литья. Гостей фестивальной площадки «Потешная палата» ждёт насыщенная театральная программа: спектакли исторического театра «ЧудЫ», театра «Туки-Луки» и детской студии «Озарение». Участниками «Зова Пармы» станут мастера традиционных ремёсел из Пермского края и других регионов России. Для детей пройдут качания и катания по-старинке, представления «Сказки из сундука», народные игры и забавы. В программе также мастер-классы по плетению венков и мастерская хороводоводоведения. Среди музыкальных участников фестиваля – фолк-рок-группа Mythistory, петербургский музыкальный ансамбль «Эмпати», исполнитель на армянском дудуке Аргишти и другие.

Серёгово Чердынского района, с 21 по 23 июля

Дом народного творчества «Губерния»

В Перми продолжается фестиваль нового театра «Пермское море» (0+). На этой неделе зрителей ждут премьерные спектакли и события в Фестивальном клубе.

21 июля в 20:00 в ТРК «Планета» – перформанс «Я танцую, пока ты смотришь на меня» (12+). 23 и 24 июля в частной филармонии «Триумф» пройдёт премьерная серия показов спектакля «Проливной дождь» (12+). С 26 по 28 июля на городской эспланаде можно увидеть спектакль «С тобой в дороге» (0+). 25 июля в 19:00 в цветочном магазине Mono пройдёт спектакль «Я, кажется, умею читать в твоих красивых глазах» (12+), а 27 и 28 июля в 19:00 в Парке Горького – премьера спектакля «Слегка касаться земли» (12+).

В рамках Фестивального клуба 21 июля с 16:00 до 22:00 зрителей ждёт Лаборатория современного зрителя, а 22 июля в 21:00 в ТРК «Планета» пройдёт концерт группы ZOLOTO.

До 30 июля

В рамках флагманского фестиваля юбилея Перми «Город встреч» (0+) продолжается совместный проект звёздных российских и пермских хореографов, артистов и любителей всех возможных танцевальных направлений «Танцуй. Открывай». 22 июля в 15:00 на городской эспланаде стартуют мастер-классы по социальным танцам и флешмобы от Dance Life, а в 20:00 начнётся выступление Александра Иванова и группы «Рондо».

До 30 июля

Летний пермский джазовый open-air «Лето Jazz» представит всё разнообразие современной импровизационной музыки. Выступления начнутся на набережной, на открытой площадке амфитеатра (0+). В 19:00 программу откроет пермский бигбэнд под управлением заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина, затем выступят одна из самых востребованных российских певиц, финалистка шоу «Голос» и звезда нового телевизионного проекта «Две звезды. Отцы и дети» Мариам Мерабова и группа из Санкт-Путербурга «Меджикул».

Продолжением фестиваля станет ночной джазовый концерт (16+), который стартует в 22:00 в концерт-холле «Атмосфера». Откроют вечер известный джазовый пианист, композитор и продюсер, педагог, народный артист РФ Даниил Крамер и его гости – Мариам Мерабова и американский саксофонист, мастер импровизации Армир Ли.

Во второй части вечера на сцену выйдет молодая популярная певица Саша Алмазова вместе с группой Non Cadenza. Музыканты представят новый альбом в стиле соул.

Амфитеатр на набережной, 22 июля, 19:00; «Атмолсфера», 22 июля, 22:00

Среди летних сельских фестивалей – «Арт-пикник у Камского моря» (0+), посвящённый творчеству, музыке и спорту. Гости арт-пикника могут принять участие в пленэре молодых художников, строить города из песка, создавать арт-объекты из природных материалов, слушать выступления музыкантов, присоединиться к гонкам на лодках «Ермаковы струги», соревнованиям по рыбной ловле, посетить творческие и развлекательные площадки, а также кулинарное шоу «Уха по-царски».

Насадка, Кунгурский муниципальный округ, 22 июля с 06:00 до 16:00

XIV Межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день» (0+) – реконструкция традиционного народного праздника. В этот день традиционно проходил благодарственный молебен, последний прокос травы, гостевания по домам с гармошкой, сытные угощения и кадриль прямо на деревенских улицах. Гости фестиваля смогут поучаствовать в возрождении традиционного танца и поиграть в шумовом оркестре из подручных средств.

Деревня Бачманово Косинского района, 26 июля с 08:00

Стартует VI Ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта BERINGAQUAFEST (0+). Помимо праздника на воде гостей ждёт историческая программа: участники фестиваля представят костюмы, созданные своими руками, воплощающие образы XVIII–XIX веков. Этот показ отсылает к некогда купеческому статусу Осы, а также к историческому событию – визиту Витуса Беринга в Осу во время Великой Северной экспедиции.

Оса, с 28 июля

В «Хохловке» пройдёт орнитологическая экскурсия со специалистом Управления по экологии и природопользованию Перми Денисом Исаковым «Маленькие серые птички» (0+). «Маленькие серые птички» – этот термин используют бёрдвотчеры (наблюдатели за птицами) для группы небольших птичек серо-коричневой окраски, которых трудно идентифицировать и различить; но Денис Исаков научит различать чечевицу, камышовку и пеночку.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 22 июля в 10:00

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

На пермской набережной продолжает работать летнее пространство Tele2 (0+). В программе – показы мультфильмов и фильмов, онлайн-спектакли и видеолекции. 21 июля в 19:00 – онлайн-спектакль Театра-Театра «Поминальная молитва» (16+), 22 июля в 13:10 – документальный фильм о Перми «Зелёные острова» (12+), а 23 июля в 16:00 – онлайн-спектакь Театра-Театра для детей «Летучий корабль» (6+). На этой неделе можно будет увидеть лучшие конкурсные работы фестиваля импакт-кино «Лампа» – фильмы со значимым и глубоким посылом, вдохновляющие зрителей на позитивные перемены. Подробное расписание событий на сайте https://perm300.tele2.ru/#advantages

Набережная реки Кама, до 30 июля

Мастера джаза из Москвы – певица Софи Окран и Трио Николая Кольцова выступят с программой Soul Motion (6+). Прозвучат кавер-версии хитов мирового джаза, фанка и соула, включая произведения Виктора Янга, Жозефа Косма, Билли Стрэйхорна, Роберта Гласпера; песни из репертуара Рэя Чарльза, Пегги Ли, Натали Коул, Джилл Скотт, Рене Олстед, Чаки Хан, а также оригинальные композиции с авторского альбома «Море любви».

Органный концертный зал, 25 июля в 19:00

«Снова Новое» отмечает 10-летие мастерской открытием лавки странных предметов (0+). Все эти годы мастерская давала вторую жизнь старинным предметам интерьера, сохраняла семейные истории их владельцев или, найдя приметы личных историй незнакомцев из прошлого, словно открывала капсулу времени. Совместно с пермским дизайнером и художником Петей Стабровским «Снова Новое» предлагают ещё один способ взаимодействия с предметным миром – художественный акт смотрения и «пересборки реальности». В программе праздника: экскурсия-дискуссия по пространству выставки, аукцион, мастер-класс по апсайклинг-технологиям и переосмыслению старых предметов, фуд-зона и многое другое.

Ул. Дружбы, 34к, 22 июля с 14:00 до 22:00

Музей PERMM проводит завершающую арт-резиденцию проекта «Придумай Пермь» –«Лаборатория театра» (12 +, от 14 лет) под кураторством театральной художницы Анны Смирновой.

Вместе с пермским сообществом «Лаборатория исследования движения» участники придумают, как в Перми будущего будет выглядеть новая театральная cцена – «Дом искусств» и создадут художественные объекты в виде красочных колонн из самых необычных материалов.

Презентация результатов работы резиденции пройдёт в виде красочного шествия.

Музей современного искусства PERMM, 25 июля в 20:00

Этот же музей приглашает на «Аргументариум» по выставке «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор» (18+). Философ Наталья Вотинцева проведёт зрителей по трём этажам экспозиции, объединившей работы 16 уральских художников. Используя методы свободной интерпретации, участники игры узнают, какие уральские персонажи обитают в «Горе-яме» художественного объединения ГУЙ, образы каких доисторических событий скрываются в сайнс-арт проекте об Уральском океане Натальи Подуновой, что символизирует «Уральская змеица» Алисы Горшениной и другие работы. Участники также освоят приёмы и методы аргументации, порассуждают об образах и понятиях художественного языка представленных авторов, попробуют понять задумку художников и опишут её с точки зрения философии.

Музей современного искусства PERMM, 27 июля в 19:00

Летний читальный зал «Горьковки» (16+) представляет тему новой недели – «История пермского книгоиздания». Об этом будет видеоролик и литературная выставка. Центральным звеном экспозиции станут известная работа Нины Авериной «История пермской книги», изданная «Пермским книжным издательством» в 1989 году, и копия книги 1792 года Михайлы Гамалея с титулом «О сибирской язве и о ея народном лечении, с прибавлением о скотском падеже и о осторожностях, бываемых во время падежа».

Летний читальный зал Пермской краевой библиотеки им. Горького, с 24 по 27 июля

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