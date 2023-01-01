На следующей неделе в Пермском крае ожидается новая волна тепла до +30 градусов Поделиться Твитнуть

По предварительному прогнозу синоптиков, в Пермском крае к концу следующей недели, 27–28 июля, ожидается волна тепла. В дневные часы воздух снова может прогреться до +25…+30 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермский гидрометцентр.

Напомним, ранее специалисты спрогнозировали теплые и дождливые выходные 22 и 23 июля. Максимальная температура воздуха может составить +24 градуса. В субботу прогремят грозы, а ветер усилится до 15 м/с.

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