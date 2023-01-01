Максим Артамонов В Пермском крае заработала первая в России система прогнозирования пожаров Пока она функционирует в тестовом режиме Поделиться Твитнуть

В Прикамье региональная цифровая интеллектуальная систему «Умный лес» в тестовом режиме получила новый функционал. Искусственный интеллект теперь сможет прогнозировать лесные возгорания. Также система будет отслеживать развитие действующего пожара при конкретных условиях погоды в определённое время. Такие прогнозы будут делаться, исходя их архивных сведений и космических снимков. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как рассказал министр информационного развития и связи Прикамья Пётр Шиловских, в системе будет учитываться, температура и влажность воздуха, количество осадков и скорость ветра, уклон и экспозиции слонов и другие факторы.

«В ближайший год будем дорабатывать систему до конечного продукта. У проекта большие перспективы, так как природные пожары — ежегодная острая проблема не только нашего региона. Поэтому нам необходимо выявлять районы и условия, при которых возникает большая вероятность пожаров», — отметил министр.

Разработчики пояснили, что в системе задаётся определённая календарная дата и лесной участок в границах лесного фонда Пермского края, в рамках которого совершается запрос к различным статистическим данным. Они рассчитаны для 10-дневного периода до заданной даты. После этого, исходя из архивной информации, новые данные от метеостанций передаются на компьютер, где лесные участки классифицируются по вероятности возгорания от 0 до 100%. Таким образом, специалисты видят сигнал об угрозе возникновения пожара.

По словам инженера ГИС-центра ПГНИ Андрея Шихова, эффективность метода прогноза пожаров станет понятна после одного-двух пожароопасных сезонов, а главное преимущество разработки — это возможность её внедрения в других регионах, где проблема лесных пожаров стоит острее , чем в Пермском крае. Например, в соседней Свердловской области, где в начале мая за три дня пожары прошли такие же площади лесов, как в Пермском крае за последние 30 лет.

Чиновники начали разрабатывать цифровую интеллектуальную систему «Умный лес» в 2019 году. С её помощью власти хотят контролировать незаконную рубку и теневой оборот древесины. По мнению чиновников, переход от бумажных документов к электронным данным повышает прозрачность отрасли, позволяет обрабатывать и использовать актуальную информацию о состоянии лесов, об их охране, защите и воспроизводстве.

В России пока нет аналогов такой системы, и Пермской край — первый регион, где такая система используется не только для отслеживания общего состояния лесного фонда, но и для оперативного реагирования на изменения на территории лесничества.

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