Призывать в армию в России будут с 18 до 30 лет Изменения вступят в силу с 2024 года Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Призывать в российскую армию по-прежнему будут с 18 лет, а верхний предел призыва поднимут с 27-ми до 30 лет, об этом, как пишет «Интерфакс», журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он пояснил, что нижний предел призывного возраста решено оставить прежним, потому что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Вступление в силу поправок к закону о призывном возрасте, которые сейчас готовятся ко второму чтению, предполагается с 1 января 2024 года. Поэтому в осенний призыв 2023 -го ещё будут действовать старые правила. «Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать», — сказал Картаполов.

Напомним, ранее предполагалось, что в России повысят не только верхнюю возрастную границу призыва в армию до 30 лет, но и нижнюю — до 21 года. В первоначальной редакции нижний предел должен был повышаться поэтапно: в 2024 году призывать в армию хотели с 19 лет, в 2025-ом — с 20-ти, в 2026-ом — с 21 года.

Напомним, о планах изменить возрастные рамки призыва на срочную службу с 18-27 лет до 21-30 лет в декабре 2022 года сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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