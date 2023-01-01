Началось строительство подпорной стенки у сползающего в лог дома по улице Льва Шатрова в Перми Подрядчик приступил к подготовительным работам Поделиться Твитнуть

ул. Льва Шатрова, 35 / фото: news.myseldon.com

Подрядчик ООО «Трансстройинжиниринг-Пермь» приступил к подготовительным работам в районе дома №35 по ул. Льва Шатрова в краевом центре. Ему предстоит построить на объекте подпорную стенку с противопожарным проездом. Соответствующий муниципальный контракт с исполнителем уже заключён, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, дом находится на склоне реки Егошихи и из-за постепенного осыпания склона нуждается в укреплении конструкций.

Согласно проекта около здания будет построена подпорная стенка длиной 60,5 м и высотой 3,5 м. Также предусмотрено устройство противопожарного проезда шириной не менее 4,2 м вдоль дома со стороны реки Егошиха.

«На объект уже завезена строительная техника. Подрядчик приступил к устройству анкеров для укрепления склона», — добавили в администрации.

Строительство подпорной стенки планируется завершить в 2023 году, а противопожарного проезда — в 2024-ом.

Напомним, о «сползании» дома №35 по ул. Льва Шатрова в лог стало известно ещё в 2017 году. По иску прокуратуры и решению суда мэрию обязали ликвидировать аварийную ситуацию к концу 2020 года. За срыв сроков администрация была оштрафована.

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