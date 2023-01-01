Пермские тепловые сети заменят 0,6 км теплосетей по ул. 1905 в Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Пермские тепловые сети проводят перекладку участка тепломагистрали на ул. 1905 года в Мотовилихинском районе Перми. Здесь будет смонтирован современный трубопровод длиной 679 м диаметром 800 мм. На время работ смонтирован дополнительный трубопровод для постоянного обеспечения жителей горячей водой. На замену данной теплосети энергокомпания направила порядка 48,4 млн рублей.

Ремонтная программа «Т Плюс» в год 65-летия Пермских тепловых сетей включает замену 22 км ключевых участков тепломагистралей большого диаметра, которые являются значимыми «тепловыми ветками» от основных теплоисточников города. Новые тепломагистрали появятся на улицах Чкалова, Запорожская, Котовского, Связистов, Баумана, Нефтяников, Малкова, Шахтёрская, а также в правобережной части Перми — на улицах Сивашской, Маршала Рыбалко, Липатова.

На обновление тепловых сетей города энергокомпания предполагает направить 3,7 млрд рублей. Общая годовая инвестпрограмма Пермского филиала «Т Плюс», по планам, составит 5,2 млрд рублей.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.

В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» — принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем.





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