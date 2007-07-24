Энергетики «Т Плюс» завершили свыше 80% гидравлических испытаний теплосетей в краевой столице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели в городе Перми более 82% гидравлических испытаний тепловых сетей от плана. В ходе проверки теплосетей на прочность и плотность своевременно выявлены и устранены дефекты на трубопроводах. Всего будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома пермяков и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 24.07-07.08

ул. Рабочая, 7, 9, 9а, 9б, 9в, 13, 15, 19, 21, 23, 25;

ул. Академика Вавилова, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Г. Плеханова, 46, 51в, 52, 57, 58, 59а, 60, 61, 61а, 62, 63, 63а, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 73;

ул. Кронштадтская, 4, 6, 8, 10, 12, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 51, 53;

шоссе Космонавтов, 84, 84а, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104;

ул. В. Блюхера, 7а,

ул. Грузинская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. П. Малкова, 20, 22, 24, 24а, 26;

ул. Екатерининская, 177а;

мкр Новые Ляды

ул. Мира, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28;

ул. 40 лет Победы, 7, 10, 10а, 12, 16, 20;

ул. Веселая, 2, 5;

ул. Железнодорожная, 18, 25;

ул. И. Крылова, 63;

ул. Молодёжная, 6, 7, 8;

ул. Н. Островского, 79, 81, 81а, 83, 83а, 85, 85а, 87;

ул. Транспортная, 2;

Гидравлические испытания: 25.07-07.08

ул. Н. Островского, 64, 64а, 68, 70, 72, 72а, 76а, 76б, 82;

ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32;

ул. Народовольческая, 37;

ул. Революции, 2, 2а, 3, 3а, 3/1, 3/2, 3/4а, 3/4б, 3/4в, 3/5, 3/6, 3/7, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 8, 8/2;

ул. Н. Чернышевского, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 8, 10;

ул. Фонтанная, 1, 1а/1, 1а/2, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 14, 16;

бульвар Гагарина, 36, 38, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 54в, 56, 58, 58а, 58б, 58г, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 62а/1, 62а/2, 64, 66;

ул. Веселая, 1;

ул. Серединная, 19а;

Гидравлические испытания: 26.07-08.08

ул. А. Никулина, 3, 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 35, 41, 47;

ул. Кузбасская, 24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47;

ул. М. Лукоянова, 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;

ул. Новосибирская, 3, 4, 6, 8, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 24, 26;

ул. А. Гатауллина, 3, 3а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 10, 10а, 12, 13, 15, 17, 17а, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. В. Куйбышева, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5;

ул. Сергинская, 20, 22, 22а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 41, 43, 45;

ул. Весенняя, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;

ул. Брестская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 21;

ул. Качалова, 10, 17, 27;

шоссе Космонавтов, 127, 129, 131, 131а, 137, 141, 169а, 171а, 173а, 173б, 175а, 179а, 181а, 181/13а;

ул. Мира, 70б, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84, 94;

ул. Одоевского, 18а;

ул. Братьев Игнатовых, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а;

ул. Н. Баумана, 16, 17, 22, 24, 24а, 27, 29, 29а, 31, 33;

ул. 9 мая, 1, 3.

Гидравлические испытания: 27.07-09.08

ул. Мира, 11, 24, 26, 28, 30, 39, 45а, 45б;

ул. 9 Мая, 11, 13, 15;

ул. Космонавта Беляева, 8;

ул. Комбайнеров, 39, 39б;

ул. А. Семченко, 6;

ул. Советской армии, 30, 32.

Гидравлические испытания: 28.07-10.08

ул. Пермская, 8, 10, 11, 11а, 17, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39а, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 51а, 51б, 52а, 53, 54, 56, 58, 60, 60в, 62, 62в, 64, 64а, 66, 72;

ул. 25-го Октября, 9, 12, 17, 18, 18а, 22, 24;

ул. С. Клименко, 1, 3, 3а;

ул. Екатерининская, 24, 28, 30, 32, 32а, 44, 48, 48а, 52, 56, 64, 66, 68;

ул. Газеты «Звезда», 20, 24, 24а;

ул. М. Горького, 1, 2, 3, 14а, 14б, 15, 18, 20, 21, 22а, 24, 27, 28, 30, 34, 36;

ул. Сибирская, 8, 17б, 19, 23, 25;

ул. В. Ленина, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 42в, 44, 46а;

ул. Петропавловская, 7а, 8а, 9, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15д, 16а, 18, 18а, 20;

ул. Н. Островского, 6, 9, 15, 15а, 21, 18а, 20;

ул. Советская, 1, 3, 6, 7а, 8, 10, 18, 18а, 18б;

ул. Монастырская, 2, 2а, 5, 7.

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