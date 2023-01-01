Алёна Бронникова Акционеры «ОДК-Авиадвигатель» приняли решение о выплате дивидендов на сумму 139,6 млн рублей Доля от чистой прибыли составляет 26,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предприятие АО «ОДК-Авиадвигатель» по результатам 2022 года выплатит 139,6 млн руб. дивидендов. Решение приняли акционеры общества на годовом собрании 30 июня. Отчёт опубликовали в текущем месяце на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно данным, общая сумма чистой прибыли за прошлый год составила 526,6 млн руб. Сумма, которая будет выделена на выплату дивидендов составит 26,5%. Нераспределённая прибыль останется в сумме 387 млн руб. Размер дивиденда за 2022 год составляет 2,6839941 руб. на одну акцию Общества. За распределение проголосовали все участники (50,7 тыс. голосов).

В прошлом году, по результатам итогового собрания, прибыль не распределялась на дивиденды. Общая сумма чистой прибыли за 2021 год составляла 575,5 млн руб.





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