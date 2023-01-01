Максим Артамонов С начала года приставы арестовали в Пермском крае 756 автомобилей должников Среди самых дорогих оказались BMW X6 и MITSHUBISHI L200 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

За первые шесть месяцев 2023 года в Пермском крае судебные приставы арестовали 756 автомобилей должников общей стоимостью около 326 млн руб. Больше всего среди машин иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что неплательщики, чтобы избежать ареста имущества, нередко пытаются спрятать его, однако с января по июнь приставы разыскали и арестовали 68 автомобилей.

Самыми дорогостоящими автомобилями, изъятыми у должников-автовладельцев, стали BMW X6 XDRIVE, MITSHUBISHI L200 и погрузчик CHANGLIN 936.

Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев LIFAN MYWAY и TOYOTA LAND CRUSER PRADA. После их продажи в первом случае взыскателю возвращены 700 тыс. руб, во втором — 863 тыс. руб.

Всего в прошлом году было продано с торгов 367 автомобилей на сумму около 170 млн руб. После продажи 88 машин было выручено и перечислено взыскателям 26 млн руб. Еще 43 машины стоимостью 24 млн руб. приняты взыскателями в счёт погашения долга.

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