В выходные в Пермском крае будет тёплая и дождливая погода В субботу прогремят грозы Поделиться Твитнуть

Синоптики рассказали, какая ожидается погода в Пермском крае в ближайшие выходные. Определит её очередной циклон с запада.

Так, по данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 22 июля в ночные часы ещё обойдётся без существенных осадков, однако уже утром к юго-западным районам Прикамья приблизится частный циклон, зародившийся в Татарстане. Он принесёт днём в южные и центральные районы кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью будет +9…+14°, днём +19…+24°. В Перми в ночные часы около +12°, днём около +22°.

В воскресенье, 23 июля, тот же циклон, уходя в Зауралье, ночью и утром вызовет дожди на востоке края, в дневное время дожди в Прикамье будут уже слабыми, кратковременными и пройдут мозаично. В Перми существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет такой же, как и накануне.

Начало следующей недели принесёт небольшое потепление. В понедельник днём ожидается уже +21…+26°, в Перми около +24°. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, а в краевой столице обойдётся без осадков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.