В новой инфекционной больнице Перми началась установка крупного технологического оборудования Стартовали благоустроительные работы Поделиться Твитнуть

В новой краевой инфекционной больнице (Пермь, ул. Леонова, 84) строители приступили к установке крупного технологического оборудования. В частности, закончен монтаж двух криогенных резервуаров газификаторной станции на 20 тыс. литров для хранения кислорода, сообщили в минстрое Прикамья. От резервуаров проложены металлические трубки, по которым кислород будет подаваться во все палаты лечебного корпуса.

Продолжаются и общестроительные работы. В настоящее время подрядчик строительства «ЖБК-Строй» возвёл три здания: контрольно-пропускной пункт, административно-хозяйственный корпус, основной лечебный. В последнем завершается монтаж фасада, ведётся остекление «холодных» галерей, ведутся электромонтажные работы.

На территории также началась подготовка основания для асфальтирования парковки. Стоянка для автомобилей займёт более 5 тыс. кв. м.

В целом больничный комплекс новой инфекционной больницы будет иметь площадь порядка 30 тыс. кв. м. На объекте появятся 232 койко-места, кабинеты диагностики, амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену, а также кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета.

Завершение строительства планируется в этом году.

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