Максим Артамонов В Пермском крае с начала года снизилось количество убийств В ГУ МВД по Прикамью отчитались о результатах деятельности ведомства за первое полугодие Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

За шесть месяцев этого года в Прикамье на 16,1% снизилось количество убийств, на 17,3% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и на 9,8% — изнасилований. Такие данные привёл начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов на коллегии, которая состоялась в краевом главке.

По его словам, за этот период увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких противоправных деяний — с 52,4 до 57,7%. При этом выросла раскрываемость умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 99,6 до 100%). Сохранилась также 100%-ная раскрываемость изнасилований, убийств и разбойных нападений, говорят в ГУ МВД по региону.

За первое полугодие в крае на 7,6% сократилось число краж, в том числе на 21,2% краж из квартир и краж транспортных средств на 17,9%. Раскрываемость краж выросла с 42,2 до 43,9%, грабежей — с 91,4 до 92,9%, угонов — с 88,8 до 95%.

С начала года полиция раскрыла 840 (+31,3%) преступлений прошлых лет, в том числе 164 (+16,3%) — тяжких и особо тяжких.

Сейчас в структуре преступности 59,4% составляют преступления против собственности, 15,8% — преступные посягательства против личности, 10,1% — факты незаконного оборота наркотических средств, 3,7% — экономические преступления, отмечают в ведомстве. Всего за это время выявлено 636 преступлений экономической направленности.

С января по июнь 2023 года на территории региона зарегистрированы 2122 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Из оборота изъято более 583 кг запрещённых веществ.

За полгода на территории Прикамья было зарегистрировано 871 ДТП, в результате которых 87 чел. погибли (на 4,4% меньше, чем за первые шесть месяцев 2022 года), а 1084 чел. получили ранения различной степени тяжести. С участием детей до 16 лет зарегистрированы 139 ДТП, в результате которых двое погибли. Госавтоинспекция составила более 521 тыс. протоколов об административных правонарушениях, выявлено 847 водителей, которые повторно садились пьяными за руль.

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