Максим Артамонов Жителя Кунгура осудили и оштрафовали за откушенный во время драки кончик носа Происшествие случилось в новогодние праздники у клуба «Тёплая встреча» Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Кунгурского суда, вынесенный в отношении местного жителя, который во время конфликта с незнакомцем откусил ему кончик носа. Об этом сообщается на сайте краевого суда.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь в Кунгуре рядом с клубом «Теплая встреча». Между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них толкнул своего собеседника в грудь, в результате чего тот упал. Затем он сел на него сверху и откусил ему часть носа.

Причиной конфликта стало оскорбление в адрес оппонента. Пострадавший ударил его кулаком по лицу, а тот повалил его на снег. При этом оба мужчины были пьяны.

Как установил суд, телесные повреждения потерпевшему были нанесены в связи с возникшими между ними неприязненными отношениями. Суд посчитал, что поводом преступления стали действия потерпевшего, потому что он был инициатором ссоры.

Суд учёл это в качестве обстоятельства, смягчающего наказание кунгуряку. Он принёс извинение потерпевшему и раскаялся в содеянном. Выяснилось также, что у него на иждивении есть малолетний ребёнок. Суд признал это смягчающими обстоятельствами.

В итоге мужчину осудили по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно. Он также должен компенсировать моральный вред пострадавшему в размере 500 тыс.руб.

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