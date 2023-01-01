Алёна Бронникова «Новогор» обновит в Перми сети водоснабжения и водоотведения за 3 млрд рублей Работы будут проводиться в рамках концессионного соглашения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Новогор-Прикамье» планирует с 2023 по 2027 год обновить 21,3 км водопровода и 40,5 км канализации. Как сообщает городская администрация, на эти цели планируется направить более 3 млрд руб.

«Руководство компании представило властям Перми итоги 2022 года и планы своей работы на ближайшее время. За пять лет на обновление сетей водоснабжения и водоотведения планируется направить более 3 млрд руб. Протяжённость этих сетей составит 61,8 км, в том числе 21,3 км водопровода и 40,5 км канализации», — уточняют на сайте ведомства.

Напомним, в 2012 году мэрия Перми в целях привлечения инвестиций и повышения качества услуг подписала с ООО «Новогор-Прикамье» концессионное соглашение в отношении муниципальных объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Договорённость заключена на срок до 22 февраля 2054 года.





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