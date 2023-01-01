Максим Артамонов В Прикамье 21 июля прогнозируются грозы и сильный ветер Ночью может быть туман Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, 21 июля местами по краю ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с. В ночь на пятницу территорию региона накроет туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с прогнозируемой погодой пермякам советуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций, избегать парковку личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, ездить с учётом дорожного покрытия, избегать резких манёвров и торможений.

Во время грозы всем пермякам советуют воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. На время непогоды лучше отключить питание электроприборов и закрыть форточки в окнах.

В ведомстве напоминают телефоны вызова экстренных служб: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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