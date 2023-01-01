Алёна Бронникова Во второй половине июля бензин в Прикамье продолжил дорожать Средняя потребительская цена выросла за неделю на 0,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошлую неделю с 10 по 16 июля средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае продолжила расти. Разница по сравнению с предыдущим периодом составила на 0,5%, бензин подорожал с 52,85 до 53,13 руб. за литр. Об этом сообщает Росстат.

При этом бензин АИ-92 за этот период вырос на 21 коп., до 48,66 руб., АИ-95 — на 20 коп., до 52,93 руб., АИ-98 — на 59 коп., до 63,44 руб. Не изменилась цена на дизельное топливо — 59,87 руб.

Пермский край остаётся лидером по средним ценам на автомобильное топливо среди регионов ПФО. В Прикамье дизтопливо дороже, чем в других территориях. По ценам на АИ-92 и АИ-98 регион занимает второе место в Приволжье, уступая соответственно Саратовской и Ульяновской областям.





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