Алёна Бронникова Родственники погибшей под колёсами автобуса пермячки взыскали с перевозчика 2 млн рублей ДТП произошло в 2022 году Поделиться Твитнуть

шоссе Космонавтов

zen.yandex.ru

Пермский перевозчик ООО «Форвард» выплатил 2 млн руб. за моральный ущерб детям попавшей под колёса автобуса женщины. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ ФССП.

ДТП произошло в 2022 году, на ш. Космонавтов. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, на зелёный сигнал светофора. Водитель автобуса не заметил её и совершил наезд. Пострадавшую увезли в медицинское учреждение, но там она скончалась от полученных травм.

По уголовному делу было заявлено два гражданских иска в пользу потерпевших — сына и дочери погибшей. Суд обязал компанию-перевозчика возместить гражданам моральные и нравственные страдания, сопряженные с потерей матери, в размере 1 млн рублей каждому из истцов», — уточняет пресс-служба судебных приставов.

Суд принял решение о взыскании штрафа с перевозчика ввиду того, что по закону компенсацию причинённого работником при исполнении трудовых обязанностей вреда ответственность несёт его работодатель. Денежные средства истцам были выплачены в установленный срок.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.