Алёна Бронникова Алиментщик из Перми прятался от судебных приставов на чердаке Мужчина накопил долг в 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Житель Мотовилихинского района Перми прятался на чердаке своего частного дома, чтобы избежать встречи с судебными приставами. Он отказывался платить алименты и накопил долг 1,5 млн руб., сообщили в краевом ведомстве.

У мужчины двое детей: 14-летний сын и 11-летняя дочь. Мужчина не оказывал им материальной помощи длительное время. Избегая встреч с разыскивающими его сотрудниками ГУ ФССП, он каждый раз скрывался на чердаке, поднимаясь по приставленной лестнице, когда кто-то стучал в ворота его дома.

«Всякий раз, когда судебные приставы появлялись у дома нарушителя, он прятался на чердаке, где пережидал их визит. После того как сотрудники ведомства покидали домовладение, мужчина выходил из своего убежища и продолжал заниматься ежедневными делами», — сообщается на сайте краевой службы судебных приставов.

В один из таких приездов сотруднику ведомства удалось застать должника врасплох. Он дождался, когда нарушитель спустится с лестницы, затем препроводил его в отдел.

На должника составили административный протокол за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей и уведомили, что в случае дальнейшего отказа в выплате алиментов его привлекут в уголовной ответственности. За правонарушение мужчина был подвергнут наказанию в виде обязательных работ в течение 60 часов.

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