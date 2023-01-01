В Перми врачи спасли мать четверых детей, перенёсшую инфаркт после родов Поделиться Твитнуть

В Перми врачи ГКБ им. Гринберга спасли жительницу Прикамья, которая через несколько дней после родов почувствовала себя плохо. Медики поставили диагноз — острый коронарный синдром, и сразу же провели женщине операцию по стентированию коронарных артерий (это малоинвазивная, почти бескровная и малотравматичная процедура). Сейчас пациентка находится в стационаре в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в минздраве региона.

Отмечается, что женщина — многодетная мать. У неё четверо детей.

Главный ангионевролог и анестезиолог-реаниматолог края Роман Энгаус отметил, что сохранить жизнь пациентке удалось благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов Регионального сосудистого центра, а также современному ангиографу SIEMENS — он в кратчайшие сроки помог диагностировать инфаркт.

В минздраве напомнили, что аппарат появился в медучреждении благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

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