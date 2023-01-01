В Пермском крае зафиксирован торнадо На севере региона прошли самые мощные с начала года дожди Поделиться Твитнуть

Облако-воронка

ГИС-центр ПГНИУ

В среду, 19 июля, в районе Чердыни Пермского края зафиксирован торнадо. Видео образовавшейся воронки местные жители выложили в соцсетях. В ГИС-Центре ПГНИУ, проанализировав кадры, сообщили, что интенсивность смерча, скорее всего, была слабой (F0 по шкале Фуджита). Информации о разрушениях не поступало. Вообще же условия для возникновения слабых смерчей были благоприятные, особенно в середине дня.

Синоптики также сообщили, что с прохождением циклона в северных и центральных районах Прикамья накануне прошли самые сильные дожди с начала года. Так, в Бисере выпало 55 мм осадков за сутки, а в Губахе — 45 мм. В отличие от локальных ливней, которые наблюдались ранее, эти дожди охватили значительную площадь и могут на время увеличить приток воды в Камское водохранилище.

Юг края вновь остался без дождей, только в Чайковском прошёл локальный ливень, выпало 12 мм осадков.

В ближайшие двое суток дожди и грозы в Пермском крае продолжатся. В зоне осадков снова восток и север Прикамья.

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