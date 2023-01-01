Алёна Бронникова Пермский «Альянс работающей молодёжи» получит 11,8 млн рублей на проведение конкурса и фестиваля Целевая аудитория проектов — жители Прикамья в возрасте от 14 до 35 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АНО развития молодёжных инициатив «Альянс работающей молодёжи» из Перми стала победителем по итогам отбора некоммерческих организаций на реализацию мероприятий, входящих в программу комплексного развития молодёжной политики в Прикамье «Регион для молодых». Краевое Агентство по делам молодёжи опубликовало на сайте приказ от 17 июля, согласно которому «Альянс работающей молодёжи» получит грант в 11,8 млн руб.

По информации в техническом задании, победитель должен будет организовать до 25 ноября 2023 года два мероприятия: конкурс профессионального мастерства рабочих профессий «Про-Команда» и творческий фестиваль молодых креативщиков «ДОМПРОМ». Фестиваль будет проводиться в два этапа. Отборочный состоится в трёх муниципалитетах — Пермском, Соликамском и Чусовском городских округах, а финал пройдёт на территории Перми.

Целевая аудитория проектов — молодёжь 14-35 лет. В конкурсе должно принять участие не менее 500 чел., а в фестивале — не менее 300, общее количество зрителей должно составить 5 тыс. чел. Кроме документов и макетов, для отчёта «Альянс работающей молодёжи» должен предоставить ведомству не менее 50 цветных фотографий по каждому проекту и скриншоты либо копии публикаций из СМИ и соцсетей.





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