Максим Артамонов В Перми на дне Камы обнаружили старинный колёсный пароход Его планируют поднять на поверхность Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства природы Пермского края

На дне Камы напротив завода «Машиностроитель» сотрудники Пермского центра подводных исследований нашли старинный колёсный пароход длиной 60 м и шириной 8 м. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

По словам руководителя центра водолазных спусков Дениса Михалёва, колёсный пароход лежит на 6-метровой глубине в 300 м от берега.

Обнаруженный объект пригоден для судоподъёма в целях музеефикации.

Не исключено, что найденный пароход имеет более раннюю дату постройки, чем изначально предполагалось, считает кандидат исторических наук, журналист и общественный деятель Аркадий Константинов.

Сейчас краевое минприроды решает вопрос водолазного обследования и подъёма затонувшего судна. К этому могут привлечь инвесторов.

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