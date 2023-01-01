Максим Артамонов
В Перми на дне Камы обнаружили старинный колёсный пароход
Его планируют поднять на поверхность
На дне Камы напротив завода «Машиностроитель» сотрудники Пермского центра подводных исследований нашли старинный колёсный пароход длиной 60 м и шириной 8 м. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
По словам руководителя центра водолазных спусков Дениса Михалёва, колёсный пароход лежит на 6-метровой глубине в 300 м от берега.
Обнаруженный объект пригоден для судоподъёма в целях музеефикации.
Не исключено, что найденный пароход имеет более раннюю дату постройки, чем изначально предполагалось, считает кандидат исторических наук, журналист и общественный деятель Аркадий Константинов.
Сейчас краевое минприроды решает вопрос водолазного обследования и подъёма затонувшего судна. К этому могут привлечь инвесторов.
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