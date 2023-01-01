Как бесплатно получить новую востребованную специальность Поделиться Твитнуть

На площадке Региональной общественной приёмной состоялся прямой эфир в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией». В ходе онлайн-трансляции представители Центра занятости населения Пермского края рассказали жителям региона о том, как бесплатно получить новую востребованную специальность.

Прямой эфир провели заместитель директора по развитию кадрового потенциала и организации обучения краевого Центра занятости населения Инна Серебренникова и начальник учебно-методического отдела Ольга Трапезникова.

«Центр занятости населения сегодня работает в новом формате. Мы открыты для всех граждан, не только для тех, кто непосредственно ищет работу. Сегодня ряд категорий граждан имеет возможность пройти бесплатное обучение по программам переподготовки или повышения квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости», — отметила вначале эфира Инна Серебренникова.

Как рассказала Ольга Трапезникова, в период с 2021 по 2022 гг. обучение от Центра занятости прошли 7,5 тыс. человек, из них более 85% трудоустроились. Проект реализуется совместно с пермскими филиалами ведущих вузов, колледжами и техникумами, организациями дополнительного образования Перми и края.

«В перечень программ обучения входят востребованные сегодня специальности. Например, можно выучиться на интернет-маркетолога, программиста, либо получить рабочую профессию и стать электромонтёром, наладчиком или оператором станков с программным управлением. Всего жителям Прикамья доступно обучение по более 100 востребованным направлениям», — отметила Ольга Трапезникова.

Пройти бесплатное обучение от Центра занятости могут жители старшего поколения в возрасте 50 лет и старше, находящиеся в декрете женщины, молодые безработные мамы с детьми до 7 лет, находящиеся под угрозой увольнения работники, беженцы и переселенцы с Украины и другие категории граждан. Записаться на обучение можно на сайте «Работа России» по адресу: trudvsem.ru.

Запись прямого эфира можно посмотреть в любое время в группе Общественной приёмной в соцсети ВКонтакте по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.