Максим Артамонов В Прикамье с «чёрного лесоруба» взыскали более 1 млн рублей Должник полностью возместил ущерб, чтобы избежать ареста имущества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отделе судебных приставов по Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам на исполнении находился исполнительный документ в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчину осудили за незаконную рубку леса в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Он должен был возместить ущерб, причинённый лесному фонду РФ, в размере более 1 млн 130 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. Приставы проверили его имущественное положение, и как выяснилось, что в собственности у должника были три земельных участка, объект незавершённого строительства, здание, а также автомобили УАЗ, Mitsubishi, КАМАЗ и прицеп к грузовому автомобилю.

В отношении должника было введено ограничение на совершение регистрационных сделок с этим имуществом.

Чтобы избежать ареста собственности, мужчина полностью погасил весь причинённый ущерб.

В связи с этим приставы закрыли исполнительное производство.

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