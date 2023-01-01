Максим Артамонов С начала года приставы Пермского края арестовали имущество должников на 770 млн рублей В рейтинге самого необычного имущества должников оказались моторная лодка и катер Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Управлении ФССП по Пермскому краю отчитались по итогам работы за первое полугодие 2023 года. За это время произошло 4750 арестов имущества должников, а на реализацию передано имущество общей стоимостью 770 млн руб. От продажи этого имущества выручено порядка 139 млн руб. Эта сумму взыскатели получили по исполнительным производствам. Также им передано в счёт погашения долга нереализованное в принудительном порядке имущество на сумму 113 млн руб.

Самым дорогим имуществом, которое арестовали приставы, стал комплект машин для первичной обработки картофеля и овощей. Его оценили почти в 15 млн руб. На втором месте оказалось здание в Краснокамске (ул. Трубная, 6) стоимостью 14 млн руб.

Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 11 млн руб. За эту сумму было продано на торгах нежилое помещение площадью 237 кв. м, которое находится по ул. Клименко, 20 в Перми. Недвижимость была залоговой, а взыскание на неё было обращено по решению суда, так как у должницы была кредиторская задолженность на общую сумму более 18 млн руб.

А в рейтинге самого необычного имущества, арестованного за долги, оказались два маломерных судна. Это моторная лодка YAMARIN59 стоимостью 3 млн 800 тыс. руб. и катер «Витязь», который стоит 2 млн руб. Также в этот список вошли товарные знаки трёх пермских организаций.

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