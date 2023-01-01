Алёна Бронникова Количество несчастных случаев со смертельным исходом на предприятиях Прикамья снизилось на 37% В целом уровень производственного травматизма в 2022 году оказался ниже предыдущего периода на 16,9% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае в 2022 году число пострадавших от производственных травм составило 434 человека, что на 16,9% меньше показателя 2021 года. Сократилось число случаев со смертельным исходом на 37%: в 2021 году их было — 32, а в 2022 году — 20. Такие данные публикует Пермьстат.

Число дней по нетрудоспособности по причине производственных травм в прошлом году составило 18,8 тыс., что на 16% меньше аналогичного показателя 2021 года. На одного пострадавшего приходится 43,3 дня. На мероприятия по охране труда в Прикамье в 2022 году было потрачено 13,1 млрд. руб., что на 25% выше, чем в 2021 году. На одного работающего пришлось 32,3 тыс. руб.

«Число пострадавших сотрудников относительно предыдущего года уменьшилось в 1,2 раза. Снижение произошло в основном за счёт уменьшения числа пострадавших мужчин — на 22,7%, у женщин оно составило — 5,2%. В сфере торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств число пострадавших уменьшилось в 3 раза, в транспортировке и хранении, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — в 1,6 раза, в строительстве — в 1,4 раза», — сообщает Пермьстат.

Несмотря на общее снижение количества производственных травм, в профессиональной, научной и технической деятельности, в здравоохранении и социальных услугах рост оказался 25 и 11,7% соответственно.

Минимальный показатель сложился в организациях, связанных с деятельностью в области информации и связи — 0,13 пострадавших на 1000 населения. Больше всего при несчастных случаях на производстве в 2022 году несчастных случаев приходилось на обрабатывающую промышленность — 189 чел. В сферах здравоохранения и социальных услуг — 67 чел., в транспорте, складском хозяйстве и в почтовой связи — 53 чел.

В течение прошедшего года пострадало 165 женщин и 269 мужчин, трое находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По вине работников и работодателя произошло 303 несчастных случая, что составляет 69,8% от общего числа. Большая часть из них работали на предприятиях частной формы собственности — 62,7%, меньше всего оказалось в госкорпорациях — 0,2%.

Кроме того, более половины случаев со смертельным исходом зафиксировано в ДТП и от воздействия движущихся предметов — 12 чел. Трое погибли от поражения электрическим током, двое — от падений или обрушений материалов, столько же от прочих видов происшествий, утонул один человек.





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