Максим Артамонов В Прикамье ищут 67-летнюю пенсионерку Она ушла в лет за грибами и не вернулась Поделиться Твитнуть

Волонтёры поискового отряда «Регион 59» объявили в Лысьве сбор на поиски 67-летней Ольги Жуковой, которая 17 июля отправилась в лес за грибами и пропала. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на страницу поискового отряда в соцсети ВКонтакте.

Пенсионерка ушла в лес около 14:00 и с тех пор не выходила на связь.

Приметы пропавшей: рост 165 см, плотное телосложение, в момент пропажи она была одета в чёрную спецовку, серые брюки, пеструю шапку-платок и сапоги.

С собой у женщины была оранжевая корзина. Пенсионерка нуждается нуждается в медицинской помощи

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; 8-912-880-41-60 — волонтёры, 8-902-790-44-79 — координатор на месте Сергей.

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