Алёна Бронникова На остановке «Ул. Зои Космодемьянской» в Перми снесут нелегальный торговый павильон Объект признан самовольной постройкой Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск администрации Дзержинского района Перми о ликвидации торгового павильона по ул. Подлесной, 45/1 (остановка общественного транспорта «Ул. Зои Космодемьянской»). Решение опубликовано в картотеке дел суда.

Установлено, что на участке земли, находящемся в собственности муниципалитета, индивидуальный предприниматель возвёл нежилой объект капитального строительства, не имея на то разрешения, а также разрешения на ввод в эксплуатацию. Согласно публичной кадастровой карте, на этом участке находится объект незавершённого строительства.

«В ходе обследования территории администрацией района установлено, что на участке с разрешённым видом использования «земельные участки общего пользования» расположено нежилое одноэтажное здание торгового павильона из смешанных материалов. Участок находится в собственности Перми», — сообщается в материалах дела.

По данным ЕГРН, незавершённое строительством нежилое здание находится в собственности индивидуального предпринимателя, выступающего в роли ответчика. Однако договоры аренды не заключались, земельный участок в установленном законом порядке не предоставлялся, в связи с этим объект признали самовольной постройкой.

Суд обязал ответчика снести павильон в течение 45 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения в пользу администрации Дзержинского района ИП обязан выплачивать судебную неустойку в размере 3 тыс. руб. за каждый день просрочки.





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