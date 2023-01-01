Максим Артамонов Росгвардейцы задержали в Прикамье двух мужчин, которые находились в федеральном розыске Их передали правоохранительным органам Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

В Пермском крае росгвардейцы во время патрулирования улиц задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первого мужчину сотрудники Росгвардии задержали в Березниках. Во время патрулирования улиц вневедомственная охрана обратила внимание местного жителя, который, по мнению росгвардейцев, вёл себя подозрительно. Мужчина шёл по ул. Свердлова и как только увидел служебный автомобиль, сменил направление и пытался спрятаться во дворе.

После проверки по базам данных росгвардейцы выяснили, что это был ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель. Больше месяца он находится в федеральном розыске.

Другого человека задержали в Лысьве, во дворе на ул. Кутузова. Мужчина также пытался скрыться, когда увидел патрульный автомобиль. Выяснилось, что мужчину обвиняют в мошенничестве и несколько недель он скрывается от суда.

Обоих мужчин передали правоохранительным органам.

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