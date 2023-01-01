Максим Артамонов В Перми начали работать палатки, где мужчин зазывают на службу по контракту Берут людей практически всех возрастов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В общественных местах разных районов Перми появились информационные палатки. В них волонтёры рассказывают горожанам об условиях поступления на контрактную службу. Заявления принимаются от пермяков 18-65 лет. Об этом сообщили в городской администрации.

В Свердловском районе такая палатка работает по вторникам и четвергам с 16:30 до 19:00 в различных общественных местах.

В Кировском районе по вечерам палатку устанавливают в парке культуры и отдыха, а по пятницам — у ТРК «Столица» в Индустриальном районе.

Чиновники отмечают, что местоположение палаток будет меняться. Так, в Орджоникидзевском районе палатка будет работать ежедневно на обоих берегах Камы.

В Ленинском районе мобильный пункт отбора на военную службу по контракту работает по утрам рядом с Центральным рынком по ул. Попова.

С 31 мая по городу также ездит специальный брендированный микроавтобус, в котором размещается мобильный пункт отбора. При этом он работает в точках города, где есть большой пешеходный трафик.

Также в Перми действует единая городская «горячая линия» по вопросам приёма на военную службу по контракту, а по всему городу, в том числе на обочинах автодорог, висят патриотические плакаты в поддержку участников российской спецоперации на территории Украины.

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