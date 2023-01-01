В аэропорту Перми усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из Египта Поделиться Твитнуть

В аэропорту Перми специалисты Роспотребнадзора усилили санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих с египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх. Еженедельно в Большое Савино прибывает 1-2 рейса из Египта. Дополнительные меры связаны со случаями неизвестного заболевания, которые фиксируются в провинции Кена этой африканской страны. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге.

Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности и не опасен для окружающих.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми, необходимо соблюдать меры предосторожности: носить одежду максимально закрывающую кожные покровы, применять репелленты и инсектициды, в помещениях – засетчивать окна и двери.

По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия

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