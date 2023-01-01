Алёна Бронникова Ремонт мемориала советских воинов в Краснокамске оценили в 2,5 млн рублей К октябрю 2023 года работы должны быть завершены Поделиться Твитнуть

Фото: МБУ «Архив КГО»

В Краснокамском парке Победы отремонтируют мемориал «Братская могила советских воинов 1941-1945». Согласно информации электронной площадки «Сбербанк-АСТ», начальная цена составляет 2,5 млн руб.

Мемориал является объектом культурного наследия, его обновление реализуется в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Работы будут финансироваться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Ход работ подрядчик должен фотографировать и фиксировать с помощью камер видеонаблюдения с обязательным указанием даты съёмки. По итогам выполненных работ записи нужно будет передать заказчику на электронном носителе. Гарантия на результат проведённого ремонта — 36 месяцев со дня подписания приёмки.

Заявки принимаются до 25 июля. Итоги подведут через два дня. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта и не позднее 1 октября 2023 года.





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