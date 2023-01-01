В Перми объявлен поиск пропавшей почти месяц назад 15-летней девочки Мария Емшанова вышла из дома в микрорайоне Заостровка и исчезла Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» памяти Ирины Бухановой разместил в соцсетях информацию о розыске пропавшей 15-летней Марии Емшановой из Перми. Сообщается, что 24 июня девочка ушла из дома в м/р Заостровка, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Всех, кто видел Марию или знает что-либо о её местонахождении, просят позвонить 112 или +8-922-345-67-02.

Приметы пропавшей: на вид 14-16 лет, рост 160 см, длинные чёрные волосы, карие глаза. Особые приметы: пирсинг в носу, татуировка в виде паука на левом бедре.

Была одета в бордовую толстовку, чёрный топ и чёрные брюки.

По некоторым данным, девочка может находиться в Свердловской области.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.