В Перми на пожаре в многоэтажном доме погиб человек Ещё один получил травмы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В понедельник, 17 июля, в многоквартирном доме по ул. Барамзиной, 42 в Перми вспыхнул пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Прикамью, вызов о ЧП поступил оперативным службам в 17.19.

По прибытии к месту пожара сотрудники МЧС установили, что происходит горение домашних вещей в комнате одной из квартир на пятом этаже. Предварительно площадь возгорания составила 8 кв. м.

Благодаря своевременным действиям соседки удалось спасти ребёнка, он был передан врачам скорой помощи.

«В результате пожара имеются погибший и пострадавший», — отметили в ведомстве, но подробности не сообщили.

Причина возгорания устанавливается.

В тушении принимали участие 28 человек личного состава и 7 единиц техники.





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