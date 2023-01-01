В Перми на пожаре в многоэтажном доме погиб человек
Ещё один получил травмы
В понедельник, 17 июля, в многоквартирном доме по ул. Барамзиной, 42 в Перми вспыхнул пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Прикамью, вызов о ЧП поступил оперативным службам в 17.19.
По прибытии к месту пожара сотрудники МЧС установили, что происходит горение домашних вещей в комнате одной из квартир на пятом этаже. Предварительно площадь возгорания составила 8 кв. м.
Благодаря своевременным действиям соседки удалось спасти ребёнка, он был передан врачам скорой помощи.
«В результате пожара имеются погибший и пострадавший», — отметили в ведомстве, но подробности не сообщили.
Причина возгорания устанавливается.
В тушении принимали участие 28 человек личного состава и 7 единиц техники.
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