Максим Артамонов Пермские антимонопольщики рассматривают сделку о переходе структур УЗПМ под контроль холдинговой компании Одна из площадок предприятия находится в Краснокамске Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В Управление ФАС по Пермскому краю поступили ходатайства о получении предварительного согласия на совершение сделок по вхождению ООО «УЗПМ» и ООО «Уральский завод противогололёдных материалов» в одноимённый холдинг.

Антимонопольное ведомство рассмотрит эти ходатайства, оценит влияние сделки на конкурентную среду и примет решение о возможности осуществления сделки, пояснили в Пермском УФАС.

Согласно законодательству о защите конкуренции, заинтересованные лица вправе представить в ФАС сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки.

Уральский завод противогололёдных материалов производит и поставляет средства против гололёда по всей территории России и за пределами страны. Одна из производственных площадок предприятия находится в Краснокамске.

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