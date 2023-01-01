Алёна Бронникова Проект реконструкции очистительного комплекса для «Новогор-Прикамье» оценили в 120 млн рублей Работы будут проводиться на сооружениях в Савинском сельском поселении Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Компания «Новогор-Прикамье» проводит электронный конкурс на разработку проектно-сметной документации по реконструкции и модернизации комплекса биологических очистных сооружений (БОС) Перми производительностью 440 тыс. куб. м в сутки. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно техзаданию, обновление комплекса должно помочь достигнуть технологических нормативов сбросов сточных вод в Воткинское водохранилище на Каме. Расположены очистные сооружения в Савинском сельском поселении, рядом с Гляденовским трактом.

Проектно-сметная документация должна включать в себя реконструкцию БОС, обновление «Новогор-Прикамье» системы очистки очереди ПНОС, обновление решёток и первичных отстойников технологического комплекса. Для этого подрядчик должен провести обследование технического состояния сооружений и инженерных сетей объектов в течение 30 месяцев с момента заключения договора.

Начальная цена контракта — 120 млн руб. Срок подачи — до 28 июля, дата подведения итогов — 1 сентября.





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