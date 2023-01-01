Максим Артамонов В Новых Лядах в водопроводе обнаружен антиген гепатита А Воду обрабатывают увеличенной дозой хлора Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

В посёлке Новые Ляды в Перми специалисты компании «Новогор-Прикамье» во время отбора проб в системе центрального водоснабжения обнаружили антиген гепатита А. В связи с этим коммунальная служба ввела режим гиперхлорирования воды на местной фильтровальной станции. Об этом сообщили в пресс-службе «Новогора-Прикамье».

В компании уточнили, что антиген был найден пос. Новые Ляды по адресу ул. 40 лет Победы 16 (ЦТП). Теперь перед подачей в распределительную сеть вода обрабатывается увеличенной дозой хлора.

В «Новогоре» отмечают, что за последние недели участились обращения от жителей многоквартирных домов и частного сектора, управляющих компаний и ТСЖ. Жители жаловались на цвет воды или на запах. Специалисты коммунального оператора отбирают пробы домах и квартирах на внутридомовых сетях и проводят лабораторные анализы воды. Параллельно проверяется вода в сетях, которые обслуживает компания, то есть до входа в дома.

По словам главного технолога «Новогора» Ирины Батуриной, запах, которые ощущают некоторые потребители, связан с жарой. В период высоких температур, снижения уровня воды в открытых водоемах, снижения содержания растворенного кислорода в воде и в процессе разложения водорослей в реках интенсивно развивается планктон, который отмирает и выделяет запах.

Пока вода по трубопроводам она также может дополнительно нагреваться во время низкого водоразбора, или если рядом проходят сети с горячей водой. Со снижением температуры воздуха постепенно эти процессы пойдут на спад.

Пермякам рекомендуют обязательно кипятить и отстаивать воду перед употреблением.

UPD. В компании «НОВОГОР-Прикамье» пояснили, что при проведении контрольных исследований питьевой воды на фильтровальной станции в Н.Лядах, а также в распределительной сети водоснабжения наличие антигена гепатита А не обнаружено. По согласованию с территориальным управлением Роспотребнадзора режим введения в воду повышенных доз хлора в процессе водоподготовки будет временно сохранен. При этом уровень остаточного хлора контролируется аккредитованной лабораторией НОВОГОРа и поддерживается в безопасных для здоровья потребителей концентрация.





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