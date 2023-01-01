В Пермском крае ФАС оштрафовала владелицу табачного магазина за незаконную рекламу «вейпов» Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС привлекло к административной ответственности владелицу магазина из Чусового за незаконную рекламу табачных изделий. Её она разместила на фасаде здания, в котором расположена торговая точка по продаже никотинсодержащей продукции. В тексте рекламы упоминалось название магазина и его ассортимент.

В управлении пояснили, что закон о рекламе запрещает рекламировать табак, курительные принадлежности, устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны, «вейпы» и пр.

Владелицу магазина оштрафовали на 10 тыс. руб.

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