Алёна Бронникова По улицам пермского микрорайона «Южный» бегает лиса В краевом минприроды советуют не подходить к животному Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В микрорайоне «Южный» местные жители заметили лисёнка. Животное бегало по улице, не боясь людей и машин. Видео очевидцы опубликовали 17 июля в паблике «Подслушано Пермь».

В комментариях к посту пермяки выразили обеспокоенность состоянием здоровья животного. Они обратили внимание на его худобу. Другие отметили, что лесного обитателя видели здесь и раньше.

«Всё время у нас бегает, и летом и зимой. Даже с рук ест», — поделилась подписчица сообщества Галина Петрова.

В пресс-службе краевого министерства природных ресурсов «Новому компаньону» рассказали о том, что лисы могут быть переносчиками опасных для жизни людей заболеваний, часто поведение именно больных животных является непредсказуемым, они могут выйти к людям и даже напасть. Поэтому горожанам приближаться к зверю не рекомендуется.

Ранее жалобы на появление лис в городской черте уже поступали от местных жителей. Как сообщают в министерстве, причиной их появления в городе могут стать пищевые отходы в мусорных контейнерах, которые не вовремя вывозятся и привлекают большое количество крыс и мышей. Кроме того, мусор после себя оставляют недобросовестные отдыхающие, которые отправляются на пикники в прилегающий к микрорайону экопарк.

Контроль над дикими зверями в городе находится в ведомстве Управления по экологии и природопользованию администрации Перми. Как правило, в таких ситуациях, сотрудники своевременно вылавливают их и вывозят в места обитания.

В июне в Добрянском округе был введён карантин по бешенству животных. Очаг был зафиксирован на территории садоводческого товарищества «Мичуринец».

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